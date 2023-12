Formazioni ufficiali Torino-Atalanta | pronostico marcatori | ammoniti e tiratori

Leggi su ilveggente

(Di lunedì 4 dicembre 2023), ledella sfida in programma alle 20.45. Le ultime dritte. Entrambe in cerca di riscatto, il match dell’Olimpico Grandetra i granata e l’chiude una giornata di campionato che ha già regalato interessanti colpi di scena. Con la volontà di rimanere attaccati al treno Champions, gli orobici fanno visita ad una compagine di Juric che mai come in questa stagione, davanti al proprio pubblico, ha fatto fatica a ripetere le buone prove degli anni scorsi. Vediamo insieme le scelte dei due allenatori:(LaPresse) – IlVeggente.it(3-4-1-2): Milinkovic-Savic; ...