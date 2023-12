Formazioni ufficiali Torino-Atalanta | le scelte dei due tecnici

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 4 dicembre 2023), ledei due allenatori per il match in programma oggi alle 20.45 Comunicate ledi, match di Serie A in programma alle 20.45.(3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Linetty, Ilic, Vojvoda; Vlasic; Sanabria, Zapata. All. Ivan Juric.(3-4-1-2): Musso; De Roon, Scalvini, Djimsiti; Hateboer, Ederson, Koopmeiners, Ruggeri; Miranchuk; De Ketelaere Lookman, Muriel. All. Gian Piero Gasperini.