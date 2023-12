Fondi Pescatore muore folgorato lungo l’argine di Torre Canneto

Leggi su temporeale.info

(Di lunedì 4 dicembre 2023)di, a, nella prima serata di sabato, intorno alle 19, si è consumata una tragica fatalità costata la vita ad un73enne. L’uomo intento a preparare l’attrezzatura per dedicarsi all’attività di pesca nel canale con la canna in carbonio che aveva tra le mani è entrato accidentalmente in L'articolo Temporeale Quotidiano.