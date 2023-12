Foggia | 91enne si laurea per la 15esima volta | Divido gli onori con mia moglie

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Quindici lauree in 91 anni . Se non è un record, l'impresa realizzata da Leonardo Altobelli ci va molto vicino. Ilmedico di Troia, in provincia di, di recente ha conseguito il ...

Quindici lauree in 91 anni . Se non è un record, l'impresa realizzata da Leonardo Altobelli ci va molto vicino. Ilmedico di Troia, in provincia di, di recente ha conseguito il quindicesimo titolo di studio della sua carriera universitaria , stavolta in criminologia nel corso di Scienze investigative.

Foggia, parla Altobelli: «Io, l’uomo con più lauree al mondo»

Il 91enne foggiano sgrana (non senza ironia) i suoi record accademici. Già sindaco di Troia, Leonardo Altobelli ha conseguito una laurea ogni 3 anni e mezzo per circa 500 esami sostenuti e superati ...