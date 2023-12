Fiumicino | annullata all’arrivo la “Best Woman 2023”

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 4 dicembre 2023), 4 dicembre– E' statala trentunesima edizione della "", tenutasi ieri 3 dicembre. Le cause, come spiega il Comune disulla sua pagina Facebook, sono riconducibili ad "alcune problematiche sul percorso omologato Fidal, ora in via di accertamento. La decisione è stata presa dai giudici Fidal e dall' ASD Villa Guglielmi, organizzatore dell'evento e che ha rimandato la gara in data da fissare".