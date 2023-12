Fisco | Concordato preventivo 2024 | ecco come funziona e chi vi può accedere

(Di lunedì 4 dicembre 2023) L’amministrazione finanziaria mette a disposizione, per i titolari di partita Iva e le aziende, un nuovo strumento: ilbiennale. A delinearne la disciplina è un decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri lo scorso 3 novembre 2023, attraverso il quale sono state rese note le modalità per accedervi. Alpotrannoi lavoratori autonomi dotati di partita Iva e le piccole e media imprese. I contribuenti in questione devono avere un punteggio Isa che sia pari ad almeno 8, mentre gli eventuali debiti tributari devono essere inferiori a 5.000 euro. La nuova misura permette di ottenere dall’Agenzia delle Entrate una proposta di pagamento delle imposte dovute, che riguardano l’anno di conclusione dell’accordo e quello successivo ...

