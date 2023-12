Fiorentina | Italiano da record | il dato dei viola

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Lagioca, domina e vince al Franchi contro la Salernitana: si sono sbloccati Beltran e Sottil,realizza un nuovoLagioca, domina e vince al Franchi contro la Salernitana: si sono sbloccati Beltran e Sottil,realizza un nuovo. La formazione, infatti, ha stabilito un primato importante per la società e il merito è il gioco offensivo del tecnico ex Spezia. Mai come quest’anno: 102 gol nell’anno solare 2023 e mancano ancora diverse gare per poterlo incrementare.