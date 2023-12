Fino a dove può arrivare Guglielmo Vicario

Leggi su ultimouomo

(Di lunedì 4 dicembre 2023) La vigilia di ferragosto del 2020, dopo la lunga sospensione per il lockdown, si giocava in un Renato Curi purtroppo deserto il match di ritorno dei playout di Serie B tra Perugia e Pescara. La stagione nera degli umbri si chiuse con la retrocessione in C ai calci di rigore nonostante una squadra composta da molti giocatori che avevano già, o avrebbero successivamente, calcato i campi di Serie A: Iemmello (capocannoniere quell’anno), Falcinelli, Melchiorri e Buonaiuto in attacco, Leandro Greco e Hans Nicolussi-Caviglia a centrocampo, Mazzocchi, Rosi e Di Chiara terzini, Gyomber e Angella centrali di difesa. Soprattuttotra i pali. Per l’attuale portiere del Tottenham si trattava addirittura della seconda retrocessione consecutiva dai playout di B, dopo quella maturata sul campo l’anno prima con la maglia del Venezia contro la ...