“Finite le speranze | è lui” Fabio ritrovato senza vita dopo giorni di ricerche

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 4 dicembre 2023) È statoil giovane scomparso qualche giorno fa. La conferma è arrivata in queste ore e come si legge dai quotidiani locali il ritrovamento del cadavere risale al pomeriggio di domenica 3 dicembre 2023. I genitori avevano lanciato un appello rivolto a chiunque avesse informazioni utiliche il era uscito dalla sua abitazione dicendo che sarebbe andato in biblioteca. “Soffre di depressione maggiore e la sua scomparsa ci preoccupa profondamente”, era stato l’appello dei familiari sui social. Il cadavere del ventunenne è stato trovato a Barberino del Mugello, comune italiano di circa undicimila abitanti della città metropolitana di Firenze, in Toscana, dove sempre lunedì mattina era stata trovata la sua auto grazie al Gps, abbandonata in un Autogrill sull’autostrada A1. Niccolò va a cena con ...