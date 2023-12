Filippo Turetta esce dall' isolamento | potrà seguire dalla cella i funerali di Giulia in tv

(Di lunedì 4 dicembre 2023)guardare la tv eè un detenuto come gli altri al carcere di Verona e per questo gode dei diritti riconosciuti a tutti i reclusi. Tra questi anche ...

Funerali Giulia Cecchettin, ecco come sono stati organizzati

L'incontro dei genitori in carcere L'ex fidanzatoaccusato dell'omicidio di Giulia è in carcere a Verona, ieri per la prima volta ha incontrato i suoi genitori . Un'ora di confronto. ...

L'omicidio preterintenzionale e la perizia: Filippo Turetta e le due strade per evitare l'ergastolo Open

Funerali Giulia Cecchettin: il 5 dicembre alle 11 a Padova. Il padre leggerà una lettera

Filippo Turetta è rinchiuso nel carcere di Verona. Qui nei giorni scorsi ha avuto il primo colloquio con i genitori, che hanno pubblicamente chiesto scusa alla famiglia di Giulia Cecchettin. Il ...

Turetta può guardare tv, potrà seguire funerali Giulia

Nel carcere di Verona Filippo Turetta gode dei diritti riconosciuti a tutti i reclusi, e può quindi guardare anche la tv. Se domani lo vorrà, spiegano fonti qualificate all'ANSA, nulla vieta che possa ...