(Di lunedì 4 dicembre 2023) TORINO - La giuriaha premiato il"No" con questa motivazione: "L'operazione 'No' è riuscita a trasformare un'idea di marketing - basta auto grigie - che di solito coinvolge ...

Altre News in Rete:

Fiat, progetto 'No Grey' vince il Adce Grand Prix 2023

I risultati e questo premio sono la prova che l'abbiamo fatta correttamente ed è un nuovo stimolo per continuare a lavorare con il nostro approccio, quello che chiamiamo Theway". Il"...

Fiat, progetto "No Grey" vince il Adce Grand Prix 2023 Agenzia di ... Italpress

Fiat, progetto “No Grey” vince il Adce Grand Prix 2023 La Sicilia

Fiat, progetto "No Grey" vince il Adce Grand Prix 2023

TORINO - La giuria Adce ha premiato il progetto "No Grey" con questa motivazione: "L'operazione 'No Grey' è riuscita a trasformare un'idea di marketing - basta auto grigie - che di solito coinvolge so ...

Fiat: il progetto ‘No Grey’ vince il prestigioso ADCE Grand Prix 2023

Fiat trionfa all’ADCE European Creativity Festival. La principale casa automobilistica italiana ha ottenuto il prestigioso premio ADCE Grand Prix 2023 per il suo progetto “No Grey“. Si tratta dell’ide ...