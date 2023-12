(Di lunedì 4 dicembre 2023) Roma, 4 dic. (Adnkronos Salute) -ancora in crescita negli ospedalini. In unail numero dei pazienti ospedalizzati è salito del 25,3%. E' quanto emerge dalla rilevazione degli ospedali sentia aderenti a, la Federazione delle aziende sanitarie e ospedaliere.

Altre News in Rete:

Covid, aumentano del 25% i ricoveri ma la campagna vaccinale non decolla. Convocata la Cabina di regia straordinaria

La rilevazione degli ospedali sentinella aderenti a, Federazione delle aziende sanitarie e ospedaliere, ha evidenziato un aumento del,3% di ricoveri da Covid negli ospedali italiani. Una nota della federazione spiega che si tratta soprattutto ...

Covid/ Fiaso: ricoveri in aumento del 25,3% negli ospedali in una ... Sanità24

Impennata di ricoveri covid in Italia, +25% in una settimana, il report ... Fanpage.it

Fiaso, +25% ricoveri Covid in Italia nell'ultima settimana

Roma, 4 dic. (Adnkronos Salute) - Ricoveri Covid ancora in crescita negli ospedali italiani. In una settimana il numero dei pazienti ...

Covid in Italia, cabina di regia straordinaria sulle vaccinazioni. Ipotesi Open day nazionali

Immunizzazioni a rilento, servono contromisure. Dati Fiaso: ricoveri Covid in risalita, ma di questi solo il 26% è in ospedale per patologie legate al virus come sindromi respiratorie e polmoniti ...