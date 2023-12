Fiamme nella nuova sede di ‘Nennella’ | doveva aprire oggi

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ una meta abituale per napoletani e turisti, e stasera avrebbe dovuto inaugurare lacuore della città: la festa della storica trattoria Nenè però rinviata, a causa di un incendio sprigionatosi per cause accidentali nelle cucine, probabilmente un corto circuito. Molta paura per il fumo e la massiccia presenza di Vigili del fuoco e Polizia, al lavoro sotto gli occhi di centinaia di passanti in piazza Salvo d’Acquisto, ma “poteva andare peggio“, dice ancora sotto choc Ciro Vitiello, il titolare del locale. Al trasferimento in piazza Salvo d’Acquisto, nota anche come piazza Carità, della trattoria Nenavevano dedicato spazio nelle scorse settimane numerosi siti e blog specializzati in food e turismo. Il locale, infatti, dal 1949 aperto nei ...