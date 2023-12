Ferrari 499P modificata per vivere il sogno della 24 Ore di Le Mans

Altre News in Rete:

Nel 2024 gli italiani si giocano... 4 Coppe Davis!

Il bilanciodel 2023 La F.1 per gli sportivi italiani è stata una gran delusione, a parte la prodezza di Sainz a Singapore e qualche lampo dei due Carletti in qualifica. Però laby ...

Il podio di Sakhir corona l’annata delle 499P nel FIA WEC Ferrari

WEC 2024: saranno tre le Ferrari 499P al via nella prossima stagione FormulaPassion.it

Ferrari: la vittoria a Le Mans premiata come momento dell'anno

Le due Hypercar 499P hanno occupato la prima fila e la vettura guidata ... la quale si è prolungata fino alle ultime ore. Infatti, in casa Ferrari non sono mancati i momenti di tensione, come quando ...

Nel 2024 gli italiani si giocano... 4 Coppe Davis!

Lo scorso anno in questo periodo scrivevo proprio in Bastian Contrario che bussava alle porte una stagione finalmente affascinante, variegata e interdisciplinare, con la Ferrari pronta a animare alla ...