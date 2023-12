Fenucci | «Fabbian ha fatto bene prima | si sta confermando ora»

Leggi su inter-news

L'amministratore delegato del Bologna Claudio al Gran Galà del Calcio per Sky Sport ha trattato anche il tema Giovanni. Le sue parole sul giocatore acquistato dall'Inter in estate. GIOVANE – Claudio si esprime su Giovanni: «Lui ha molto l'anno scorso, si sta quando è chiamato in causa dal mister Thiago Motta. Ci sono anche tanti ragazzi giovani che stanno facendo, come Calafiori che può diventare un giocatore importante non solo in chiave Bologna ma per la Nazionale. Abbiamo un gruppo di giocatori importante, si impegnano e lavorano con intensità negli allenamenti. Stanno facendo un ottimo percorso»