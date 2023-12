Fedez e Mara | in lacrime a “Domenica In” | cos’è accaduto tra i due?

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Cosa è successo ieri aIn tra? Perché il famoso rapper italiano e la conduttrice della RAI sono scoppiati a piangere a dirotto e si sono abbracciati forte davanti al pubblico e ai telespettatori a casa? Ecco il motivo misterioso di questo gesto che ha colpito e stupito tutti e di cui si parla tanto sul web e sui social in queste ore. Siete curiosi di sapere di cosa si tratta? Depressione, suicidio e malattia: parlaNella puntata andata in onda ieri a Verissimo tra gli ospiti importanti nel salotto di Ziac’era anche. Il marito di Chiara Ferragni ha parlato a lungo delle sue condizioni attuali di salute, della malattia che l’ha colpito e dei problemi di depressione che ne sono seguiti.intervista- ...

Altre News in Rete:

Ascolti tv, Blasi batte Belén e Fedez. Toffanin vola al 23% e batte Venier

Ieri hanno infatti partecipato alla puntata Belen Rodriguez , che ha parlato della fine del matrimonio con Stefano De Martino , e, che si è lasciato andare con un abbraccio aVenier ...

Fedez e Mara Venier in lacrime a Domenica In QUOTIDIANO NAZIONALE

Fedez in lacrime a Domenica In: «A Sanremo ero al culmine della depressione, ho temuto il peggio. Come ne sono ... Open

De Filippi e Toffanin (con Ilary Blasi) battono Mara con Fedez e Belen. Alla sera pari tra Fazio e Ranucci

Su Canale 5, quindi, Ilary Blasi è scesa in campo intorno all’ora del tè, quando già su Rai1 Fedez aveva salutato commosso Mara Venier, dopo la prima parte dedicata da ‘Domenica In’ a Belen Rodriguez.

Domenica In, Mara Venier e Fedez scoppiano in lacrime: ecco il motivo

Mara Venier e Fedez sono scoppiati in lacrime a Domenica In nel corso dell'intervista in cui il rapper ha raccontato del ...