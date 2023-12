FC 24 – FC Pro Live Tracker | la guida completa

Leggi su imiglioridififa

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Le card FC Prosono carte dinamiche, ossia in grado di ricevere upgrade ed aumentare di overall o di ricevere miglioramenti come Playstyles aggiuntivi o Stelle Skill e Piede Debole, al verificarsi di determinate condizioni. Per la prima volta gli upgrade saranno basati su un evento eSports: a determinare l’andamento delle card saranno i risultati che i 20 Pro Player qualificati otterranno, a partire da lunedì 27 novembre, nel torneo FC Pro Open. Ogni Pro Player è stato associato ad una card: Card Pro Player Gruppo Willian Gabriel “Young” Freitas B Sadio Mane Alejandro “H1dalgo” Hidalgo A Randal Kolo Muani Lukas “Lukas Official11” Wolff A Dele Alli Sean “seanldw” Landwehr C Florian Thauvin Aaron “HappYmeal664” Rivera B Angelo Ogbonna Gabriel “antonini gabriel” Antonini C Manuel Locatelli Facundo “Cowen” ...