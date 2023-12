FC 08 Homburg vs St Pauli – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Il St, leader della 2.Bundesliga, cercherà di assicurarsi un posto negli ultimi 16 della DFB-Pokal quando martedì 5 dicembre affronterà l’FC 08, squadra di quarta fascia. I padroni di casa, invece, sperano di ottenere un altro upset in coppa dopo aver battuto avversari di prima e seconda fascia nei due turni iniziali della competizione. Il calcio di inizio di FC 08vs St.è previsto alle 20:45 Anteprima della partita FC 08vs St.a che punto sono le due squadre FC 08L’, che gioca il suo campionato nella Regionalliga Sudwest, ha iniziato il suo memorabile viaggio nella Pokal 2023-24 con un’imponente vittoria per 3-0 contro il Darmstadt, squadra di prima fascia, in agosto, che ha ...