Farà di tutto per ottenerlo Generale Vannacci | Paragone ribalta il quadro | il vero obiettivo | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Dopo l'ossessiva attenzione mediatica la scorsa estate per il suo controverso libro, Il mondo al contrario, ilRobertotorna al centro dell'attenzione. Ieri, domenica 3 dicembre, la notizia della sua nomina a Capo di stato maggiore delle forze di terra dell'esercito, nomina che arrivava dopo la sospensione. Dunque, il giorno successivo, la notifica di un'inchiesta interna per ragioni disciplinari, dovuta proprio al suo libro., si è appreso, ha subito preso una licenza di un mese, in attesa forse che si calmino le acque. E insomma, l'impressione di molti è stata che con la nomina,accantonasse dell'ipotesi di una carriera politica, di cui si era parlato molto negli ultimi mesi. Ma Gianluigiè di tutt'altro avviso e dice la sua a ...