Fallo di Lautaro su Lobotka | che attacco del giornalista | “Polemiche assurde e strumentali”

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Ledopo Napoli – Inter non si placano. Tra le tante proteste degli azzurri, però, c’è chi difende l’operato di Massa. Il Napoli ha perso un match molto importante per il proseguo della stagione. Gli azzurri, infatti, dopo la sconfitta di ieri sono scivolati a 11 punti dalla vetta della classifica e anche al quinto posto per la differenza reti che al momento premia la Roma di Mourinho.Napoli – Inter: c’è chi difende Massa Il match di ieri sera ha scatenato non poche. Gli azzurri, infatti, si sono lamentati duramente per due episodi che hanno cambiato l’esito del match. Sul primo gol dell’Inter l’azione è viziata da undiMartinez su. Proteste arbitrali Napoli-Inter (Screen) – SpazioNapoli.itNel post partita, i vari moviolisti hanno ...