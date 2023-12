Fallimenti alimentari

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 4 dicembre 2023) McDonald’s preso d’assalto da migliaia di adolescenti in Italia. Negli scorsi giorni la notizia è stata questa: ore e ore di fila in tutto il territorio, isole comprese, per la nuova campagna promozionale del fast food più famoso del mondo. È quasi Natale, siamo tutti più buoni e lo sono anche le grandi catene di cibo commerciale. E quindi è iniziata la promozione, che andrà avanti fino al 25 dicembre, come un “golosissimo” calendario dell’avvento travestito da hamburger. Il 30 novembre la catena è partita con un Crispy Mc Bacon large, a tre euro al posto dei canonici dieci: un panino con ben due burger di manzo, bacon e cheddar, patatine fritte e l’immancabile bevanda. Insomma, il classico, ma raddoppiato: è Natale, lo abbiamo detto, e la generosità diventa un aspetto fondamentale. Probabilmente vi sarà capitato di imbattervi in uno dei tantissimi video postati sui social o raccolti ...