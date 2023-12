Fabregas | «Inter favorita per lo scudetto» – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Le parole di Cesc, allenatore del Como, alla premiazione del Golden Boy alle OGR di Torino – Ilesclusivo Cescè tra gli ospiti della premiazione del Golden Boy alle OGR a Torino. Di seguito le parole del tecnico del Como. LAVORO DA ALLENATORE – «Veramente si fa tanta tattica oggigiorno, è parte del calcio di oggi, una volta non si faceva tanto oggi sì. Magari nel futuro succedera qualcoos’altro e dovremo adattarci». Le parole di Cesc, ospite del #GoldenBoy2023 alle @OgrTorino pic.twitter.com/vq4jlYhRmb— CalcioNews24.com (@CalcioNews24) December 4, 2023 LOTTA– «La Serie A è sempre molto competitiva, in questo momento per me l’è superiore alle altre, sono una squadra veramente forte, molto ben organizzata e che sta lavorando ...