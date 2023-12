Fa la cacca sul bus poi scende; passeggeri scioccati in provincia di Latina

Leggi su dayitalianews

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Pubblicato il 4 Dicembre, 2023 Un episodio decisamente incommentabile quello accaduto questa sera su un autobus di linea nel tragitto trae Sezze. E’ accaduto intorno alle 17 20 quando qualcuno ha letteralmente defecato all’interno del mezzo, praticamente tra i sedili ed in mezzo agli altri. Una volta espletati i propri bisogni la persona, non meglio identificata, ha abbandonato il mezzondo ad una delle fermate lasciando un autentico schifo, compresi alcuni fazzoletti sporchi coi quali si è pulito… Non si capito bene se si sia trattato di un improvviso attacco di dissenteria, magari una colica oppure semplicemente un gesto di estrema inciviltà. La speranza è che l’azienda e magari le forze dell’ordine indaghino sull’accaduto per poter rintracciare l’auto del gesto.