F1 | Frederic Vasseur | “Nel 2024 proveremo a portare ogni aspetto al limite | non stravolgeremo tutto”

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Archiviata la sua prima stagione alla guida del Reparto Corse della Scuderia,traccia un bilancio del 2023 e guarda avanti verso un fondamentale. Il team principal della Ferrari, in una recente intervista riportata da Autosport, ha ripercorso alcuni momenti del Mondiale concluso al terzo posto tra i costruttori subito alle spalle della Mercedes ma distante anni luce dalla Red Bull. “Di sicuro penso che il livello delle aspettative fosse un po’ troppo alto all’inizio della stagione. Abbiamo capito subito la situazione dopo un paio di giri nei test in Bahrain ma anche dopo un paio di giri al simulatore prima dei test a Sakhir“, svela il manager di Draveil. “Quest’estate in Olanda ci hanno quasi doppiato. Da Zandvoort in poi abbiamo fatto collettivamente un enorme passo avanti e questo è positivo per il futuro. È su ...