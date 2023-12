Ex Whirlpool Napoli | in arrivo l’anticipazione della cassa integrazione su base volontaria

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiTea Tek annuncia che i dipendenti di Italian Green Factory potranno ottenere, a richiesta, le sommegrazie al sostegno di Intesa Sanpaolo che ha predisposto un apposito prodotto finanziario per venire incontro alle esigenze economiche dei lavoratori e delle loro famiglie. Il rilancio del sito exdi via Argine asi fonda su un progetto di reindustrializzazione in capo alla newco Italian Green Factory che, secondo le ultime stime, prevede un costo di 72 milioni di euro. I dettagli dell’operazione sono stati illustrati nella conferenza stampa odierna celebrata presso la Italian Green Factory. Felice Granisso, Ceo di Italian Green Factory: “Siamo onorati del sostengo del primo gruppo bancario italiano, tra i maggiori in Europa, che ha ...