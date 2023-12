Erutta il vulcano Marapi | 11 escursionisti morti in Indonesia

Altre News in Rete:

Secondo i dati delle autorità c'erano 75 persone sulnel weekend: 12 risultano ancora disperse Almeno 11 escursionisti sono morti in Indonesia a causa dell'eruzione delMarapi, uno dei più attivi del mondo nella zona occidentale di Sumatra, mentre altri 12 risultano dispersi. Lo hanno riferito oggi i media locali, aggiungendo che le ricerche, andate avanti ...

Monte Merapi (in indonesiano Gunung Merapi) è un vulcano conico (stratovulcano) dell’isola di Giava in Indonesia. Il suo nome significa montagna di fuoco. È uno dei vulcani più attivi in Indonesia.

E' proibito avvicinarsi al vulcano e l'allarme eruzione diramato dall'istituto e' di livello 3 su una scala di 4. Alla gente che lavora nelle vicinanze del Monte Marapi, il vulcano piu' attivo di ...