Empoli vs Lecce | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Gara valida per la quindicesima giornata del campionato italiano di serie a 2023/2024. In palio punti pesantissimi per la salvezza tra due squadre che lotteranno fino all’ultimo per evitare la retrocessione.vssi giocherà lunedì 11 dicembre 2023 alle ore 18.30 presso lo stadio CastellaniVS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I toscani sono terz’ultimi a 11 punti, appena poco fuori la zona retrocessione. Nelle ultime cinque partite sono arrivate tre sconfitte, una vittoria e un pareggio, quest’ultimo ottenuto sul campo di una diretta concorrente contro il Genoa. La squadra di Andreazzoli dovrà lottare fino al termine della stagione, ma non sarebbe male mettere già fieno in cascina Prosegue il digiuno di vittorie dei salentini, a secco da oltre due mesi. Nelle ultime cinque partite hanno ...