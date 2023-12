Empoli | Baldanzi | “Manca poco al mio completo recupero”

Leggi su sportface

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Tommasoha fame di campo. Assente da tre partite, il trequartista dell’(che non gioca titolare dal 6 ottobre) però fa capire che il peggio è ormai alle spalle dopo il problema alla caviglia che lo ha condizionato in questo avvio di stagione: “Tornare in campo contro il Lecce per me sarebbe molto soddisfacente ma soprattutto dobbiamo cercare di portare a casa punti per la squadra e per il nostro obiettivo – a margine del premio “Le Velo”, in corso di svolgimento a Scarperia -. Sarà una partita difficile perché anche loro cercheranno punti ma abbiamo tante motivazioni e voglia di far bene e quindi spero che vinceremo”. Poi aggiunge: “Sto bene,al mioe spero di tornare presto a dare una mano alla squadra. Contro il Genoa sabato scorso abbiamo ...