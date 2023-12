Elly Schlein e Meloni? | la profezia di Mughini sul Pd | quando viene giù tutto

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Giampieroè un giornalista, uno scrittore, un pensatore, un bastian contrario, un polemista, uno che rompe le scatole un po' a tutti. Ha 82 anni, ma ha ancora lo spirito di Gianburrasca. È nato a Catania, durante la guerra, è arrivato a Roma alla vigilia dei 30 anni, ha fatto il Sessantotto, ha scritto per il Manifesto appena nato (ma solo per pochi mesi), poi ha firmato come direttore di Lotta Continua, nel 1980 ha rotto col suo passato politico e ha scritto un libro intitolato “Compagni Addio”, ha collaborato con moltissimi giornali, e oggi continua a distribuire idee e sapere, di solito di buon senso, riuscendo sempre a scandalizzare. È così: spesso il buonsenso scandalizza più delle scemenze.Giampiero, dimmi la verità: ti senti un po' patriarca? «Nemmeno un po'. Non ho mai sentito nella mia vita qualcuno che lo fosse, qualcuno che dicesse delle stupidaggini ...