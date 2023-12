Ecco il cast di Lol 4

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Giorgio Panariello I più noti sono Diego Abatantuono e Giorgio Panariello. Lol – Chi Ride è Fuori riparte da due veterani della comicità italiana per una quarta edizione che arriva dopo l’inatteso exploit del debutto e una parabola discendente. E’ stato appena annunciato ilche mescola nuovi e vecchi comici. Tra i nuovi non mancano neanche in questo caso un The Jackal, Aurora Leone, e reduci della Gialappa di oggi, Edoardo Ferrario, e di ieri, Lucia Ocone. Non è un comico ma è pronto a far ridere e a non ridere Claudio Santamaria, che con Prime Video ha già lavorato a Celebrity Hunted. Attore ma anche comico è Maurizio Lastrico che ormai si muove su tutte le reti e piattaforme. Completano ilRocco Tanica, che segue le orme di Elio, protagonista della prima edizione, Angela Finocchiaro e la persona comune vincitrice di Lol – Talent ...