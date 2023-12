Eboli | spaccio di droga | 4 persone nei guai

Leggi su zon

La notte del 3 dicembre, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia dihanno arrestato, in flagranza di reato, perdi sostanza stupefacente quattroin quanto individuati nell'atto di cedere sostanza stupefacente a terze, nonché a seguito di perquisizione personale riscontrati in possesso di sostanza stupefacente tipo crack, cocaina e hashish per un peso complessivo di circa 48 grammi suddivisa in dosi e 325 euro in contanti.