E' necessario Il neuropsichiatra avvisa tutti sulla perizia per Turetta

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Un quadro della testa di Filippo, reo confesso dell'omicidio di Giulia Cecchettin. Il dottor Silvio Frazzingaro,dell'Ospedale Pederzoli di Peschiera del Garda, ha parlato al Messaggero dei possibili sviluppitenuta mentale del 21enne, un fattore decisivo nel futuro processo: “Per lapsichiatrica di Filipposaràvisitare più volte il paziente con test psicodiagnostici. L'ossessività e gli improvvisi scatti di ira, se presi singolarmente, non sono sintomi tali da poter configurare un disturbo di personalità. Tratti ossessivi o facile irascibilità sono comuni a personalità che possiamo considerare ‘normali'. Per quanto riguarda il ‘narcisismo patologico', la moderna classificazione dei disturbi mentali individua nel ‘disturbo ...

Altre News in Rete:

Audizione in Commissione Sanità degli specialisti per inserire la psicologia tra le cure primarie

Cecilia Ragaini ,infantile della Cooperativa "Il Geco" di Milano, ha posto l'...consulenza e supporto psicologico per le forme di sofferenza psicologica per le quali non è...

Filippo Turetta, l'avviso del neuropsichiatra sulla perizia: cosa è necessario Il Tempo

Varese, a Cristiano Termine la neuropsichiatria infantile La Prealpina

Filippo Turetta, l'avviso del neuropsichiatra sulla perizia: cosa è necessario

Un quadro della testa di Filippo Turetta, reo confesso dell’omicidio di Giulia Cecchettin. Il dottor Silvio Frazzingaro, neuropsichiatra ...

Turetta e la perizia psichiatrica, gli elementi chiave. L'esperto: «La famiglia può avere un ruolo fondamentale nei disturbi mentali»

Silvio Frazzingaro, neuropsichiatra dell’Ospedale Pederzoli di Peschiera ... Per la perizia psichiatrica di Filippo Turetta sarà necessario visitare «più volte il paziente» con test psicodiagnostici.