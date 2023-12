E intanto Meloni si butta a sinistra

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Mentre Salvini raduna il meglio sovranismo, la premier progetta un patto con i socialisti per avere un commissario europeo (Fitto o Urso) e non condannarsi all’irrilevanza, come invece fece il collega leghista. Altro che Europa di destra. Mossa tattica, difficile da spiegare, ma non sciocca