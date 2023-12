Due assalti a portavalori | in Ogliastra spari e auto in fiamme Tentativo fallito sulla Torino-Milano

(Di lunedì 4 dicembre 2023) In due distinti episodi, si sono verificatia furgoni. Il primo incidente è avvenutostatale 125 in, vicino a Tertenia (Sardegna) , dove i malviventi hanno sparato, incendiatoe creato una colonna di fumo visibilestrada, che è stata temporaneamente chiusa. Fortunatamente, non ci sono stati feriti e le forze dell'ordine, inclusi i carabinieri di Jerzu...

Altre News in Rete:

Due assalti a furgoni portavalori: sull'A4 tentata rapina con un tir e in Ogliastra spari e auto in fiamme, traffico in tilt

... fermato figlio della compagna Ultimo Aggiornamento Fotogallery - Papa Francesco ancora influenzato Ultimo Aggiornamento Fotogallery - Cosenza, treno travolge camion: morti iconducenti A4, tir ...

Due assalti a furgoni portavalori nel giro di poche ore in Lombardia e Sardegna. Il video della notizia La7

Spari, auto in fiamme e chiodi: due assalti a portavalori sulla Milano ... ilGiornale.it

Due arresti nell'operazione anti-terrorismo della Dda a Brescia: diffusi contenuti jihadisti e pro Isis

Due persone di origine pakistana sono state arrestate con l'accusa di proselitismo per associazioni con fini di terrorismo dalla Dda a Brescia ...

Due assalti a furgoni portavalori: sull'A4 tentata rapina con un tir e in Ogliastra spari e auto in fiamme, traffico in tilt

Sardegna, assalto a un portavalori: spari e auto in fiamme Un secondo portavalori è stato assalito in Sardegna sulla statale 125, vicino al bivio per Tertenia, in Ogliastra, dove sono stati esplosi ...