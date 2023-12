Drammatico incidente a Latina | è morto lo storico commerciante Marco Di Pinto

Leggi su dayitalianews

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Pubblicato il 4 Dicembre, 2023 Una tagica fatalità che, purtroppo, gli è costata la vita. Questo, in estrema sintesi, quanto accaduto nella notte tra sabato e domenica a. VittimaDi, 72 anni, proprietario di due attività di tabaccheria del capoluogo nei quartieri Q4 e Q5. Secondo quanto ricostruito, l’uomo sarebbe caduto dalle scale nella propria abitazione, in Strada Torta, una traversa di via Lunga. la caduto avrebbe provocato un arresto cardiaco. Accortasi di quanto accaduto, la moglie ha immediatamente avvertito i soccorsi, ma per l’uomo era ormai troppo tardi. Il 72enne era molto conosciuto in città e nella zona delle periferie viste le sue attività, che oggi sono gestite dai due figli. Sul posto è giunta anche una pattuglia della Polizia. Tanti i messaggi di cordoglio e vicinanza nei confronti ...