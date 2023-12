Dramma in città | trovato un cadavere | c’è un fermo

Leggi su notizie

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Scopertatica in unaitaliana. I carabinieri hanno rivenuto ildi un uomo in una cantina. Fermata una persona. Le ultime. Le indagini dopo la scoperta di unin una cantina sono arrivate ad una svolta: i carabinieri, infatti, hanno fermato un uomo e l’accusa nei confronti di quest’ultimo è quella di omicidio premeditato e occultamento di. I punti da chiarire sono ancora diversi e gli inquirenti sono al lavoro per accertare meglio la dinamica dell’accaduto. I carabinieri hanno fermato un uomo per omicidio – Notizie.com – © AnsaStando alle prime informazioni riportate da TgCom24, alla base di questo omicidio ci sarebbero dei motivi economici. Ma si tratta di un qualcosa che dovrà essere verificato nelle prossime ore. Di certo l’interrogatorio del fermato potrà ...