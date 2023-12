Dramma in azienda | operaio di 58 anni muore schiacciato da una pedana

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Un 58enne è morto in un infortunio sul lavoro avvenuto in un’agricola nel territorio di Borgonovo Val Tidone (Piacenza). Secondo i primi rilievi sarebbe rimastoda una grossa. Il corpo è stato trovato dai parenti stamattina, ma l’infortunio sarebbe avvenuto diverse ore prima. Indagano i Carabinieri, mentre sul posto sono arrivati anche il 118 e i vigili del fuoco.

