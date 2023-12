Doppio gigante in Coppa del Mondo | Brignone | “Il sole dentro di me”

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Tremblan – E’ uno stellare inizio di stagione per Federicaindel. L’Azzurra, ieri sulle nevi canadesi del Mont Tremblant, ha dominato il secondoin programma ed è salita sul primo gradino del podio. Alla prima manche aveva agguantato solo il sesto posto, poi la grande svolta della domenica. La Tigre di La Salle si scatena in pista e si prende il primo posto con il tempo di 2’11?95. Questo crono le permette di superare Sofia Goggia con 23 trionfi in testa alla classifica delle italiane in competizione. Le dichiarazioni delle Azzurre (fisi.org) Le parole di Federicaal termine del secondodi Mont Tremblant. “Questo giro sono veramente orgogliosa di me stessa – racconta la campionessa valdostana -. Non si vedeva veramente nulla nella seconda ...