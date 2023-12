Donnarumma espulso al 9' di Le Havre-PSG per calcio in faccia all’avversario Casimir - VIDEO

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Prosegue il momento no Gigioin maglia PSG. L'ex Milan è statodopo soli nove minuti nella gara di ieri pomeriggio, domenica 3 dicembre, contro il Le. Il capitano della Nazionale Italiana si è visto sventolare un cartellino rosso dopo pochi minuti dall'inizio della sfida in

Immediatamentedall`arbitro,ha lasciato il proprio posto tra i pali al portiere catalano Arnau Tenas, lasciando in inferiorità la sua squadra in una partita estremamente delicata ...

Continua il periodo no di Gigio Donnarumma. Il portiere del Paris Saint-Germain, espulso nel primo tempo, è stato protagonista in negativo della vittoria in trasferta per 2-0 dei parigini sul campo ...

