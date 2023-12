Donnarumma attento | lo spagnolo Tenas lo ha sostituito molto bene e sono iniziati i paragoni L’Equipe

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 4 dicembre 2023), il terzo errore in tre partite aumenta i dubbi su di lui (). Ecco cosa ha scrittodel portiere del Psg e della Nazionale. Davvero non ne aveva bisogno. Non dopo il passaggio sbagliato contro il Monaco (5-2, il 24 novembre) e ancor meno dopo la respinta infelice contro il Newcastle (1-1, martedì scorso). La disastrosa uscita di Gianluigidomenica, dopo nove minuti di gioco, a Le Havre (2-0), è il terzo errore in tre partite da parte del portiere del Psg e se questo, come il primo, non avrà conseguenze collettive, contribuirà un po ‘ di più ad alimentare i dubbi che lo accompagnano ogni volta che commette una papera. Finora, gli erroristati limitati al suo gioco con i piedi. Dopo Newcastle e la respinta blanda col Newcastle, la discussione si è estesa ad ...