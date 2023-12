Dolgopolov è ancora in trincea | «Siamo come zombie | e i tennisti prendono i soldi dalla Russia»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Alla fine dell’estate, mentre i suoi ex colleghipreparavano gli Us Open, Alexera rannicchiato in una, nella regione di Zaporizhzhia, in Ucraina. È più di un anno ormai che invece di giocare a tennis spara. Sapeva che la sua piccola unità era stata avvistata e che il fuoco verso di loro si stava avvicinando. L’ex numero 13 del mondo ha imparato molto sulle traiettorie dei proiettili da 120 millimetri, scrive il Daily Mail che è tornato ad intervistarlo mentre l’attenzione del mondo ha virato verso il conflitto israelo-palestinese. “Avevamo lavorato quindici ore il giorno prima e poi eravamo di nuovo in servizio alle 4 del mattino, quindi eravamo tuttizombi che bevono bevande energetiche. Sapevamo che un mortaio sparava ogni due minuti, e il secondo sparava 40 secondi dopo, e si stava ...