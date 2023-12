Disabili | quando la tecnologia aiuta a vivere | da “Dobby” a “Sherlock” | oggetti made in Italy di inclusive design

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Sono più di 1,3 miliardi inel mondo: il dato, pari al 16% della popolazione mondiale, è stato diffuso dall’Oms nella Giornata internazionale delle persone contà. In Italia secondo i dati dell’Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane, sono 13 milioni, cioè il 22% della popolazione, più di 1 italiano su 5. Di questi, oltre 3 milioni sono in condizione di gravetà. Tra le persone con gravetà, quasi 1 milione e 500 mila ha una età superiore a 75 anni. La stragrande maggioranza, rileva l’Osservatorio, spesso vive da sola, e i servizi dedicati sono scarsi, come anche le risorse stanziate, che ammontano a qualcosa come appena 28 miliardi di euro, quasi tutte usate per erogare pensioni. Nel nostro Paese quasi 1 disabile su 3 è a rischio povertà. L’Oms ha rilanciato la ...