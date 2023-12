Diffondevano messaggi inneggianti alla Jihad | arrestati due giovani a Brescia

Leggi su agi

(Di lunedì 4 dicembre 2023) AGI - Duedi origini pakistane sono statiall'alba di oggi, martedì 5 dicembre, nell'ambito di una operazione antiterrorismo della Polizia di Stato, coordinata dprocura di-Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo e portata a termine dDigos die dDirezione Centrale della Polizia di Prevenzione. L'attività investigativa, che ha portato all'emissione di due ordinanze di custodia cautelare in carcere per apologia aggravata dfinalità di terrorismo e per la diffusione di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale, incitandodiscriminazione o a commettere atti di violenza nei confronti di persone in quanto appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico o razziale, ha ...