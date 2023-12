Dietro la nomina del generale Vannacci la paura di una sua candidatura alle Europee E lui | «Femminicidio? La parola non mi piace»

Leggi su open.online

(Di lunedì 4 dicembre 2023) IlRobertofa piùa Giorgia Meloni che all’opposizione. E unaelezionicon la Lega è quello che teme Fratelli d’Italia. Per questo ieri il ministro della Difesa Guido Crosetto ha deciso dirlo capo di Stato maggiore de Comando Forze Operative Terrestri.si trasferirà a Roma. Per avere un incarico «a lui consono», che però «non è una promozione», secondo il governo. Mentre il procedimento disciplinare aperto dopo la pubblicazione del libro “Il mondo al contrario” non si è ancora concluso. E lui intanto parla della morte di Giulia Cecchettin: «Non michiamarlo». Il problema, per il, «non è il patriarcato: sono ...