Di Gregorio | l’agente | «Mentalità nata all’Inter Futuro? Vedremo»

(Di lunedì 4 dicembre 2023) L’ex Inter Dista disputando un’ottima stagione con la maglia del Monza, venerdì ha anche parato un rigore a Vlahovic. Parla il suo agente.? Carlo Alberto Belloni, agente di Michele Di, parla del suo assistito a Sportitalia.com: «L’ha sempre avuta questa. Nelle giovanili dell’Inter ha vinto 3 campionati, Giovanissimi, Allievi, Primavera ed anche una Coppa Italia Primavera. Ha voglia di trionfare, è stato abituato così.? Vediamo. Quello che c’è oggi potrebbe essere diverso domani. Non ci stiamo pensando. È ovvio che gli accostamenti, le chiacchiere ed i rumors fanno piacere, ma teniamo sempre i piedi per terra». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione ...