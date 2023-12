(Di lunedì 4 dicembre 2023) (Adnkronos) – La diciannovesima edizione ditorna dal 6 al 10 dicembre, con oltre 40 presentazioni e più di 20 collaborazioni realizzate dai brand. Il tema curatoriale di quest’anno è “We”, una celebrazione del, non solo per metterne in luce il ruolo che svolge nel riflettere e rispondere al mondo intorno a noi, ma anche come invito a considerare come possa aiutarci in questo momento complesso e troppo spesso divisivo. Il, infatti, può essere uno strumento potente per raccontare storie – e le storie ci permettono di accedere all’umanità altrui. Celebrando oggetti provenienti da tutto il mondo ispirati ai luoghi, alle comunità e al patrimonio, l’edizione di quest’anno dipunta ...

Altre News in Rete:

Design Miami 2023: Where We Stand, tutte le mostre e le installazioni

La diciannovesima edizione di2023 torna dal 6 al 10 dicembre, con oltre 40 presentazioni e più di 20 collaborazioni realizzate dai brand. Il tema curatoriale di quest'anno è "Where We Stand", una celebrazione del ...

Design Miami 2023: Where We Stand, tutte le mostre e le installazioni Adnkronos

Design Miami 2023: le mostre e i progetti da non perdere | Living Living

What's new, what's back this week in SW Florida Supercar dealer, Marriott, Margaritaville

We may be nearing the end of the year, but lots of Southwest Florida openings and some returns are happening before 2023's over.

Brass Shavings Become the Heart of Creations in Gold

The collection was previewed at the PAD London design fair in October, and it is scheduled to be presented at Design Miami this week. The jewels nod to a technique developed by Ms. Ferragamo’s ...