Decreto flussi | oggi è il click day | comincia una nuova ondata di immigrazione legalizzata

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Roma, 4 dic – Ilè come un dramma che serpeggia giorno dopo giorno, mese dopo mese. Prima di esplodere., come riportato da Tgcom24, è il giorno della consacrazione. Di qualcosa di non molto nobile, però, visto cheun percorso didi massa legale da sostituire a quella illegale per poter sostenere l’insostenibile: aver debellato un fenomeno distruttivo.è ilday I numeri già danno l’idea del massacro sociale e culturale a cui l’Italia sarà sottoposta: 136mila i lavoratori non comunitari che potranno entrare da noi grazie al2023, di cui 52.770 ingressi per lavoro subordinato non stagionale, 680mila ingressi per lavoro ...