Decreto Flussi | assunzione colf e badanti | guida al click day del 4 dicembre

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Lo scorso 3 ottobre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ildel Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2023 contenente “Programmazione deid’ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023 – 2025”: si tratta del.Il provvedimento fissa a 452 mila le quote d’ingresso, cioè il numero massimo di cittadini stranieri extra – UE ammessi in Italia nel 2023, 2024 e 2025. Compito del DPCM in parola è altresì quello di distribuire le quote consentite tra settori, tipologie di lavoro e di lavoratori.Sempre ilsi è preoccupato di definire il calendario delle scadenze per l’invio delle domande da parte dei datori di lavoro che, intenzionati ad assumere un lavoratore residente all’estero in Stati ...