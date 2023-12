Decreto flussi 2023 | i numeri

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Potranno entrare in Italia 136mila lavoratori non comunitari, saranno 136mila i lavoratori non comunitari che potranno fare ingresso regolarmente in Italia.

Al via al "click day" per il lavoro domestico: più di 86mila domande, solo 9.500 potranno essere accolte

Si è aperto oggi il secondo " click day " del2023 per il settore " assistenza familiare e socio - sanitaria ", dopo quello del 2 dicembre per "lavoro non stagionale". Le istanze potranno essere trasmesse, in via definitiva, ...

Click day per assumere lavoratori extracomunitari secondo il nouvo Decreto flussi Ministero dell'Interno

Offerte di lavoro nel Salento, si cercano 1.147 figure professionali

Sono i dati del 48esimo report Arpal relativamente alla provincia di Lecce: in un anno più che raddoppiate le proposte lavorative destinate a persone con disabilità ...

