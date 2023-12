“Decisive prossime 24 48 ore” Alessandro Meluzzi | come sta dopo il malore | “Preghiamo per lui”

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 4 dicembre 2023) C’è grande apprensione per la salute di, 68 anni, psichiatra, criminologo e volto noto della televisione, dove spesso è stato ospite per commentare i fatti di cronaca nerai delitti di Cogne, Garlasco, Novi Ligure e i più recentiomicidio di Giulia Tramontano o quello di Giulia Cecchettin, uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta e trovata cadavere sabato 18 novembre in un dirupo nei pressi del lago Barcis, in provincia di Pordenone, in Friuli-Venezia Giulia. Il criminologo è stato colpito da ischemia cerebrale. Domenica 3 dicembre, intorno alle tre del pomeriggio, mentre il professore riceveva pazienti nel suo studio di Rimini,ha avuto uned è stato trasportato d’urgenza in ospedale. “È gravissimo”. ...